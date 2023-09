Vídeo mostra ator Kayky Brito atravessando rua em meio a carros antes de ser atropelado

O ator Kayky Brito foi visto atravessando a mesma rua onde foi atropelado, momentos antes do acidente, que aconteceu no último sábado (2), na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Câmera de segurança flagrou o artista cruzando a via em um trecho sem faixa de pedestre, em meio aos carros.

Nas imagens, divulgadas pela TV Globo, é possível observar ele saindo do quiosque onde estava com um grupo de amigos, entre eles o apresentador e ator Bruno de Luca, e atravessar a ciclovia. Então, o artista verifica o fluxo de veículos dos dois lados da avenida e segue.

VEJA CENA DIVULGADA PELA TV GLOBO

Ao tentar retornar para o estabelecimento, novamente atravessando a rua, Kayky foi atingido por um carro e ficou gravemente ferido. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. O ator está internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio.

No último boletim médico sobre o estado de saúde do artista, divulgado nessa segunda-feira (4), informa que ele passou por cirurgias para fixar as fraturas da pelve e do braço direito.