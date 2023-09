Agressor de Victor Meyniel disse a PM que o atacou pois ator teria 'desrespeitado sua esposa'

Acusado de agredir o ator Victor Meyniel, Yuri de Moura Alexandre teria afirmado que o artista “desrespeitou sua esposa” para justificar a violência, de acordo com depoimento prestado pelo sargento Fabiano Valadão, que atendeu à ocorrência. As informações são do O Globo.

Ao policial, o acusado teria dito ser militar e apresentado um crachá do Hospital Central da Aeronáutica. No entanto, ao levá-lo para a delegacia, os agentes descobriram que Yuri é, na realidade, apenas estudante de Medicina.

Além disso, durante a abordagem, o suspeito também teria revelado que conheceu Meyniel em uma “baladinha”, no último sábado (2), reforçando a versão contada pelo artista.

ENTENDA O CASO

Em depoimento, Victor afirmou ter conhecido Yuri, que se apresentou como médico, em uma boate, localizada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Após o encontro, o estudante de Medicina teria convidado o ator para ir até o apartamento dele, contando que a amiga com quem dividia o imóvel estaria de plantão em um hospital, permitindo que os dois ficassem à vontade.

Ainda de acordo com o relato do ator, os dois teriam bebido vinho enquanto assistiam clipes musicais e chegaram a “ficar”. Pela manhã, a amiga de Yuri retornou ao apartamento, e o estudante mudou o comportamento. Parecendo irritado com a interação entre Meyniel e a colega, o acusado expulsou Victor do imóvel.

Na portaria do prédio, o influenciador questionou o motivo de Yuri ter agido daquela maneira, já que os dois haviam “ficado”. Neste momento, o ator teria percebido que Yuri ficou “transtornado” por ter sua sexualidade exposta na frente do porteiro. O estudante de Medicina, inclusive, teria chegado a gritar: “Eu não sou viado, você que é viado!”.

Após a discussão, imagens das câmeras de segurança do local capturaram Yuri espancando Victor, atingindo principalmente a cabeça e o rosto dele.