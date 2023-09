Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, diz que pai está 'cada dia se superando'

Isabella Aglio, filha do baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, usou os stories do Instagram — na segunda-feira (25) — para falar sobre o estado de saúde do pai. O instrumentista segue internado após ser baleado na cabeça, no início de setembro.

"Oi, gente! Sei que muitos estão ansiosos esperando notícias. Tenho recebido inúmeras mensagens e não consigo responder todas. Primeiramente queria agradecer a todos pelo carinho e boas vibrações. Tenham certeza que ele sente esse amor e isso está ajudando na recuperação dele", escreveu Isabella.

Em seguida, ela falou sobre a recuperação do pai. "Ele está bem, cada dia se superando graças a Deus e a sua força. Apresenta melhoras e está melhor do que poderíamos imaginar. Mas temos que ter em mente que é um trauma grande, recente e neurológico. Então, a palavra é: PACIÊNCIA. Estou tendo que aprender isso na marra. O processo é lento mesmo, então não esperem super novidades a todo tempo", completou.

Isabella Aglio Filha de Mingau Eu SUPER entendo a preocupação e curiosidade de todos! Afinal, meu pai é uma figura pública e uma pessoa muito querida. Mas tem certas coisas que são um pouco indelicadas no momento... Eu entendo que não é na maldade, juro. É muito ruim ficar nessa de não saber o que vai acontecer.

Ainda em publicação, a filha do músico pediu que os fãs continuem com pensamentos positivos.

Isabella Aglio Filha de Mingau Vamos continuar a emanar nossas melhores energias pra em breve podermos ver esse sorrisão que só ele tem. Todo tipo de prece, oração, reiki, pensamento positivo encaminhado a ele é super bem-vindo! Obrigada a todos", ainda postou a filha do músico, que define que "o pior já passou" no quadro atual.

Isabella Aglio considerou ainda a situação do pai ter sobrevivido como um fato divino. "Tenham em mente: o pior já passou. Independente da crença, é indiscutível que ele É, SIM, um milagre. Acredito na cura e restauração total da vida dele. Foram tantas e tantas coisas que poderiam ter dado errado e deram certo, mais do que imaginamos, que não me restam dúvidas de que tudo está caminhando pro melhor possível. Vamos agradecer pelo milagre e pedir por mais bençãos!".