Homem com arma compatível com a usada contra Mingau, do Ultraje a Rigor, é preso

Ray Limeira Belchior, 19, suspeito de ter baleado o músico Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi preso na manhã desta sexta-feira (15), em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele foi preso portando drogas e uma pistola de 9 milímetros da marca Sig Sauer. Informações são do g1.

De acordo com o delegado Marcelo Russo, responsável pela 167ª Delegacia de Polícia, em Paraty, a arma apreendida é compatível com a que teria sido utilizada para balear Mingau em um "conhecido ponto de venda de drogas, dominado pela maior facção do Rio de Janeiro".

"Ela [a pistola] é muito compatível com o material que foi arrecadado, tanto estojo quanto o projétil deflagrado na tentativa de homicídio do Mingau. Então, estamos, agora, buscando os elementos probatórios em relação à participação deste elemento que foi preso hoje associado neste crime. A nossa convicção é pendente de confirmação, mas tudo indica que estamos no caminho certo", explicou o delegado.

Caso seja confirmada a participação de Ray na tentativa de homicídio contra Mingau, essa será a segunda prisão relacionada ao inquérito. Há, ainda, três foragidos com mandado de prisão em aberto.

Entenda o caso

Mingau foi hospitalizado no Rio de Janeiro após ser baleado na cabeça na noite do dia 2 de setembro. O músico teria utilizado um GPS para chegar ao referido ponto de drogas, às vésperas de completar 56 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Ilha das Cobras, em Paraty.

À Polícia, um amigo do baixista afirmou que os dois teriam sacado R$ 300 antes de ir ao local para fazer um lanche.