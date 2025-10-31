Diário do Nordeste
Cantora publicou nota em rede social falando do fim do namoro

É Hit

Ana Castela anuncia fim do relacionamento com Gustavo Mioto: 'Não somos mais um casal'

Casal havia reatado romance em outubro de 2023

Redação 15 de Janeiro de 2024
Gustavo Mioto e Ana Castela nos bastidores de programa

É Hit

Gustavo Mioto celebra aniversário de 20 anos de Ana Castela com declaração e galeria de fotos

O artista, visivelmente apaixonado, escreve: “Tem sido incrível dividir a vida contigo… te amo, Ana Flávia”

Redação 17 de Novembro de 2023
Ana Castela e Gustavo Mioto dando beijo no Teleton

É Hit

Ana Castela e Gustavo Mioto aparecem juntos na TV e dão beijo em prol do Teleton

Casal retornou com relacionamento no final de outubro

Redação 11 de Novembro de 2023
Ana Castela publicou vídeo curto com Gustavo Mioto

É Hit

Ana Castela publica vídeo beijando Gustavo Mioto e fala sobre volta com sertanejo

Eles haviam terminado namoro em setembro deste ano

Redação 25 de Outubro de 2023
Montagem com o cantor Gustavo Mioto e a atriz Rafa Kalimann

Zoeira

Rafa Kalimann desmente affair com Gustavo Mioto: 'sempre fomos próximos'

A apresentadora lamentou que Ana Castela tenha que ficar lendo suposições falsas na internet

Redação 05 de Outubro de 2023
montagem com fotos de ana castela e gustavo mioto

É Hit

Show que Gustavo Mioto e Ana Castela fariam juntos é cancelado após término de namoro

A apresentação aconteceria no dia 21 de outubro, em Manaus

Redação 03 de Outubro de 2023
ana castala recebendo beijo no rosto de gustavo mioto

É Hit

Ana Castela volta aos palcos e desabafa: ‘Eu e Gustavo fomos um casal muito bonito’

A cantora disse não se incomodar com fãs pedindo que a dupla reate a relação

Redação 02 de Outubro de 2023
Gustavo e Ana falaram sobre fim do relacionamento em rede social

É Hit

Ana Castela responde dúvidas sobre sexualidade após término com Gustavo Mioto

Sertaneja chegou a comentar separação em rede social

Redação 26 de Setembro de 2023

É Hit

Gustavo Mioto comemora estreia de namorada Ana Castela no Fortal: 'muito orgulhoso'

Sertanejo cantou pela terceira vez no evento

João Lima Neto 21 de Julho de 2023
Fãs de Gustavo Mioto são atingidos por fogos de artifício em show

É Hit

Fãs de Gustavo Mioto são atingidos por fogos de artifício em show em SP; jovem ficou ferida

Os fogos, que faziam parte da apresentação, foram disparados de forma errada em direção à plateia

Redação 17 de Abril de 2023
