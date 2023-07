Gustavo Mioto comemora estreia de namorada Ana Castela no Fortal: 'muito orgulhoso'

O cantor Gustavo Mioto, atração do Camarote Mucuripe no Fortal, cantou pela terceira vez no evento. Nesta quinta-feira (21), em entrevista exclusiva à coluna, o sertanejo falou sobre o retorno à micareta, além de comentar a estreia da amada na festa — a cantora Ana Castela.

"Terceira vez no Fortal. Estou feliz de tá aqui. O Fortal passa muita força para o artista. Estive a primeira vez no corredor, ano passado no Camarote Mucuripe e hoje, novamente, no Camarote", comentou o cantor.

Assista à entrevista:

Ana Castela estreia no Fortal nesta sexta-feira (21)

Sobre a estreia da namorada no Fortal, na noite de sexta-feira (21), ele exaltou o trabalho da sertaneja. "Carreguei ninguém não. Os números estão lá. Amanhã, a artista mais ouvida do Brasil toca sozinha. Não tenho nada a ver com isso não. Estreia no Fortal e em Fortaleza".

O sertanejo falou ainda ter orgulho em observar Ana Castela chegando em grandes espaços nacionais na música.

"Estou muito orgulhoso. Um momento muito incrível na carreira dela. Estreia no Fortal já é uma estreia de gala. Mas eu tô muito orgulhoso. Tô muito ansioso para saber o que a galera vai achar. Quero ver como minha segunda vai receber ela", ressaltou o cantor