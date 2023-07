Psirico irá lançar nova versão de 'Lepo-Lepo' no Fortal 2023 e aposta de hit do Carnaval 2024

Os fãs do cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, vão ganhar uma nova versão de um dos hits do grupo baiano — a canção "Lepo Lepo". Em entrevista exclusiva à coluna, na capital baiana, o líder do grupo revelou que o público do Fortal 2023 irá ouvir a nova roupagem da música.

No bate-papo, Márcio Victor revelou ainda que levará para a edição de 30 anos do Fortal a aposta de hit do Psirico para o Carnaval de 2024.

Assista à entrevista:

"O Fortal na vida do Psirico é muito importante. Sempre foi um amuleto de sorte. Eu tenho boas lembranças das vezes que cantei no Fortal. Em 2014, por exemplo, lançamos 'Lepo Lepo' e não era tão conhecida. Quando tocou no Fortal tivemos projeção mundial. Fortaleza é um amuleto desde sempre", destacou Márcio Vitor.

A banda Psirico se apresenta no Fortal na Arena 93, na sexta-feira (18).

Veja programação de sexta-feira:

Corredor da Folia

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Nattan e Felipe Amorim (Bloco Hype)

Bell Marques (Siriguella)

Banda Cheiro de Amor (Trio Independente)

Camarote Mucuripe

Xand Avião

Ana Castela

Matuê

Palco Arena 93

Psirico

Karol do Axé

DJ Justa

Márcio Victor foi ao Fortal pela primeira vez na adolescência

Uma boa recordação de Márcio Victor é sobre a primeira vez no Fortal. Ainda na década de 1990, ele foi como membro da percussão do grupo Timbalada

Márcio Victor Cantor Minha primeira lembrança no Fortal já é tocando. Lembro do Bloco Tropical. Toquei com a Timbalada. Fui com a Daniela Mercury. Acho que tinha 16 anos.

Sobre o público do Ceará, Márcio Victor ressaltou a importância dos fãs do Estado para o axé. "O Fortal é uma das maiores expressões da nossa música e preserva muito bem o axé".

Serviço

Fortal 2023 - 30 anos

Datas: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: Efolia