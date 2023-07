Vina Calmon do Cheiro de Amor estreia no corredor da folia do Fortal: 'uma magia diferente'

A pernambucana Vina Calmon, vocalista do Cheiro de Amor, vai cantar em trio elétrico do Fortal — no principal corredor do evento — pela primeira vez. Ela chegou a fazer participação no trio de Ivete Sangalo, em 2016. No ano passado, se apresentou em palco alternativo na micareta.

Em entrevista à coluna, Vina Calmon falou da expectativa em participar da edição de 30 anos do Fortal.

Assista à entrevista:

"Eu fiquei realmente muito feliz. Sempre quis muito cantar no Fortal. O Cheiro de Amor tem uma história com o Fortal. E eu não tinha tido a oportunidade de participar em trio. Realmente, o momento é especial. A gente busca se dedicar pra dar o nosso melhor em todos os shows. Meu coração se encheu de alegria", exaltou Vina Calmon.

No Fortal 2023, a banda Cheiro de Amor se apresenta na sexta-feira (21) — em trio independente.

Programação de sexta:

Corredor da Folia

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Nattan e Felipe Amorim (Bloco Hype)

Bell Marques (Siriguella)

Banda Cheiro de Amor (Trio Independente)

Palco Arena 93

Psirico

Karol do Axé

Kadu Justa (DJ)

Camarote Mucuripe

Xand Avião

Ana Castela

Matuê

Vina Calmon brinca dizendo que já 'paquerou' no Fortal

Em 2022, Vina Calmon contou que veio antes ao dia do show dela no Fortal para ficar mais enturmada com o público e se encantou ainda mais com a festa.

"Antes do meu show, já fui um dia antes. Pra ver como é. Fazer a social como foliã mesmo. Eu vi que tem, realmente, uma magia diferente, uma energia diferenciada. Lugar de muita gente bonita do Brasil inteiro. Dei até uma paqueradas lá, mentira!", falou brincando.

A banda Cheiro de Amor já teve como vocalistas: Márcia Freire, Carla Visi e Alinne Rosa. O grupo de axé ficou marcado pelos álbuns "É o Ouro", "Festa", "É Demais Meu Rei", "Me Chama", "Tô na Multidão", entre outros.

No repertório do Fortal, Vina Calmon diz preparar setlist especial. "Vamos fazer releitura dos clássicos que não podem faltar. O Cheiro de Amor tem uma discografia incrível que toca no coração do público".

Serviço

Fortal 2023 - 30 anos

Datas: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: Efolia