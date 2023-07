Tony Salles estreia com Parangolé no Fortal 2023: 'é uma festa que se iguala ao Carnaval'

A banda Parangolé estreia no corredor da folia do Fortal na edição de 30 anos da micareta. Sob comando de Tony Salles, o grupo promete cantar hits no trio elétrico como "Rapunzel" e "Abaixa que é Tiro". A coluna esteve em Salvador para conversar com os artistas que irão participar do evento cearense. Em bate-papo, o vocalista falou sobre a expectativa para participar da festa.

Inicialmente, o grupo havia negociado a primeira participação para a micareta em 2020. "Foi uma expectativa pra gente confirmar esse Fortal. Esse acontecimento seria em 2020, mas aí veio a pandemia, aquela loucura toda e esperamos para o próximo evento. Graças a Deus aconteceu agora", ressaltou Tony Salles.

Desde que realiza show em Fortaleza pelo grupo Parangolé, Tony Salles é cobrado pelos fãs para participar do Fortal. "Todas às vezes que eu tocava no Ceará, as pessoas me perguntavam: 'quando é que você toca no Fortal?'. O Fortal, querendo ou não, é uma festa que se igual ao nosso Carnaval de Salvador. De nível, de energia, de tudo. É uma festa desejada não só pelo público quanto como também pelos artistas".

Primeira vez de Tony Salles em Fortaleza foi com banda Raghatoni

Legenda: Primeira vez de Tonny Sales no Ceará foi com a banda Raghatoni Foto: Reprodução/YouTube

Apesar de ser a primeira vez do Parangolé no Fortal, o nome de Tony Salles já é conhecido do grande público da capital cearense.

A primeira passagem do baiano no Ceará foi com a banda Raghaton — quando ele decidiu encarar o desafio de montar o próprio grupo e seguir carreira realizando o sonho de ser cantor.

Tony Salles Cantor do Parangolé O público cearense sempre foi muito presente na minha carreira. Para mim, a fase que mais me marcou até hoje, foi a minha primeira ida lá com o Raghatoni. Foi algo apoteótico. Até porque a primeira vez sempre marca mesmo.

Tony Salles lembra que, pelo menos na última década, é nome presente em grandes eventos no Ceará. "De lá, pra cá, eu venho construindo uma relação massa. Todas as fases do Parangolé, desde quando eu entrei na banda, a gente tá falando de praticamente 10 anos, venho marcando presença com o público cearense. Só faltava esse cereja do bolo, o Fortal", completou o cantor.

Parangolé no Fortal

A estreia do Parangolé no Fortal será no bloco Bagunça, no primeiro dia da programação da micareta, na quinta-feira (20).

A festa segue ainda com outras atrações no corredor da folia, Arena 93 e Camarote Mucuripe.

Veja programação completa da quinta (20/07):

Corredor da Folia

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Rafa e Pipo

Parangolé (Bloco Bagunça)

Ludmilla (Fervo da Lud)

Luiz Caldas (Trio Independente)

Camarote Mucuripe

Pedro Sampaio

Zé Vaqueiro

Gustavo Mioto

Banda Eva

Palco Arena

Timbalada

Pimenta Malangueta

DJ Justa

Serviço

Fortal 2023 - 30 anos

Datas: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: Efolia