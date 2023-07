Com programação repleta de axé, Arena 93 será realizada durante o Fortal 2023

Um dos eventos mais aguardados no calendário de quem curte festas no ano, o Fortal 2023 será realizado entre os dias 20 e 23 de julho. Em busca de proporcionar mais uma opção para quem vai aproveitar a festa, a FM 93, emissora oficial do evento, realizará a Arena 93 durante os quatro dias de Fortal.

O espaço, localizado dentro da Cidade Fortal, será um ponto de encontro para os fãs de axé, com um line-up de shows de grandes nomes do gênero. Timbalada, É o Tchan, Tuca Fernandes, Pimenta Malagueta e Psirico são alguns dos artistas confirmados na Arena 93.

Para garantir o acesso à Arena 93, os interessados devem acessar o site do Efolia (bit.ly/Arena93Fortal) ou na Central do Fortal, que está presente nos principais shoppings da Capital. Os ingressos são limitados. Os valores da Arena 93 partem de R$ 40 e vão até R$ 100 por dia.

Além das atrações que estarão no palco da Arena 93, o espaço também irá permitir a visão da passagem dos blocos, ter momentos com DJs, além de serviços de bebida e alimentação.

Neste ano, o Fortal chega aos 30 anos de trajetória. Em 2022, cerca de 400 mil foliões passaram pelo evento.

Confira a programação completa.

Quinta

Palco Arena

- Timbalada

- Pimenta Malagueta

- Kadu Justa (DJ)



.: TRIO INDEPENDENTE

- Luis Caldas

Sexta

Palco Arena

- Psirico

- Karol do Axé

- Kadu Justa (DJ)



.: TRIO INDEPENDENTE

- Cheiro de Amor

Sábado

Palco Arena

- É o Tchan

- Verão SA

- Kadu Justa (DJ)



.: TRIO INDEPENDENTE

- Ricardo Chaves

Domingo

Palco Arena

- Tuca Fernandes

- Paulinho Calado

- Kadu Justa (DJ)

Serviço

Arena 93

De 20 a 23 de julho, na Cidade Fortal

Ingressos: bit.ly/Arena93Fortal