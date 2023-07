Felipe Pezzoni comemora 10 anos na Banda Eva no Fortal 2023; assista à entrevista

Um dos grupos de axé veteranos do Fortal estará presente no aniversário de 30 anos da micareta. A banda Eva, sob liderança de Felipe Pezzoni, se apresenta no corredor da folia e no Camarote Mucuripe. A coluna foi até a casa do baiano, em Salvador (BA), e conversou com ele sobre a participação no evento.

O primeiro Fortal de Felipe Pezzoni foi em 2013. Na época, ele estreava na banda Eva. "A primeira vez no Fortal foi muito especial porque era uma micareta que sempre tive o sonho de conhecer, ainda como folião. Tocar, nem se fala. Eu já tinha essa admiração, esse carinho, mesmo sem ter conhecido. Superou todas minhas expectativas", revelou o cantor.

Assista à entrevista:

43 anos de banda Eva

Com 43 anos de existência, a banda Eva é nome participante desde o início do Fortal.

Fundada em 1980, a banda de axé iniciou como um bloco na Bahia e foi liderada por Ivete Sangalo durante seis anos, entre os anos de 1993 e 1999.

Legenda: Ivete Sangalo com a banda Eva no Fortal, em 1998 Foto: Neysla Rocha/Cedoc SVM

Após sua saída, assumiram os vocais Emanuelle Araújo, Saulo Fernandes e, atualmente, Felipe Pezzoni.