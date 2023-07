Primeira noite do Fortal 2023 tem mistura de funk carioca e axé raiz; veja fotos

A primeira noite do Fortal 2023, nesta quinta-feira (20), teve uma mistura de ritmos, do funk carioca e ao axé raiz, e arrastou uma multidão de foliões.

O primeiro grande bloco da noite veio com o pagode da Bahia, que marcou presença no evento com a banda Parangolé, comandada por Tony Salles no trio 'Bagunça', que fez sua estreia na Cidade Fortal. Em entrevista ao Diário do Nordeste antes da apresentação, ele revelou que "esperou muito tocar no Fortal".

Ludmilla fez sua estreia na micareta no comando do bloco 'Fervo da Lud' e cantou do funk ao axé. A carioca revelou que participar do Fortal é um desejo antigo.

Um dos nomes mais tradicionais do evento, Bell Marques comandou o bloco 'Vumbora' ao lado dos filhos Rafa e Pipo.

A edição histórica apresenta a novidade de trios independentes antes dos blocos principais. Luiz Caldas, um dos grandes nomes do axé, foi a atração escolhida para esta primeira noite.

Fernando Campos, influenciador digital de combate ao capacitismo, de 30 anos, é de Natal (RN) e veio pela quarta vez para a micareta cearense.

Legenda: Influenciador Fernando Campos e o marido curtiram o bloco da Ludmilla nesta primeira noite de Fortal Foto: Kid Júnior

O natalense, que é fã de Ivete Sangalo, vai acompanhar o bloco da Ludmilla nesta quinta-feira. "O Fortal é uma festa muito tradicional, eu tenho um chamego muito especial porque eu e meu marido já vivemos grandes momentos. É uma festa muito segura, muito tranquila, muito gostosa de se curtir", comenta.

Veja fotos da primeira noite de festa

Legenda: Fortal inicia edição história nesta quinta-feira (20) Foto: Kid Júnior

Legenda: Bloco 'Bagunça' arrasta multidão ao som de pagodão baiano Foto: Kid Júnior

Legenda: Ludmilla estreiou bloco no Fortal Foto: Kid Júnior

Legenda: Tony Salles comandou o Bloco Bagunça Foto: Kid Júnior