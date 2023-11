Ana Castela e Gustavo Mioto aparecem juntos na TV e dão beijo em prol do Teleton

O casal Ana Castela e Gustavo Mioto protagonizou no palco do Teleton, transmitido neste sábado (11), uma cena pedida pelo público. Juntos, pela primeira vez na TV aberta, eles se beijaram em prol de doações.

O cantor sertanejo foi quem fez a surpresa aos telespectadores do programa solidário. Ele chamou Ana Castela para cantar. Em seguida, Gaby Cabrini, fez um desafio ao casal: caso as doações ultrapassassem de R$ 5,6 milhões para R$ 6 milhões, eles protagonizariam um beijo.

Veja também

Após alguns minutos, o valor do desafio foi ultrapassado e o casal deu um longo beijo no palco do Teleton.

Para marcar ainda mais a presença deles na TV aberta, os sertanejos continuaram apresentando o programa pela tarde.

Casal reatou relacionamento em outubro

Em setembro, Ana Castela e Gustavo Mioto haviam deixados os fãs tristes pela separação. Semanas após o anúncio, em outubro, eles aparecem juntos em viagem aos Estados Unidos.

Para confirmar o retorno, eles publicaram fotos juntos aos beijos na viagem.