João Gomes mostra cuidados com Ary Mirelle horas após cirurgia na gravidez

O cantor João Gomes compartilhou com os fãs, nesta sexta-feira (10), os cuidados com a esposa, Ary Mirelle, que está grávida de Jorge, seu primeiro filho, e passou recentemente por uma cirurgia de cerclagem de emergência. "Cuidar de você… ", escreveu o artista na legenda da publicação, com vários registros ao lado da amada em casa e no hospital.

Ary também comentou sobre seu estado de saúde após o procedimento cirúrgico. Ela explicou que, logo após a cirurgia, teve contrações e sentiu dor. Nas redes sociais, no mês de outubro, a influenciadora chegou a relatar que o colo do útero estava baixo e, com isso, necessitaria de repouso.

"Ontem ainda fiquei tendo umas contrações e sentindo dor, tive que tomar uns remédios e consegui dormir tranquila. Acordei melhor, pedindo a Deus que não volte", contou nesta sexta-feira (10).

Na intervenção cirúrgica, o médico dá um ou dois pontos com fio cirúrgico para "amarrar" o colo do útero. "O procedimento foi conduzido pelo Dr. Stênio Gaivão, obstetra da paciente, de forma bem-sucedida, sem intercorrências, no dia 9 de novembro de 2023, às 18h30", informou o boletim médico da pernambucana.

Ainda sobre a cerclagem de emergência, Ary Mirelle Ary tranquilizou os fãs: "A cirurgia deu certo, graças a Deus. Eu e Jorge estamos bem", escreveu. A influencer ainda aproveitou para agradecer o médico responsável pelo procedimento. "Obrigada, Stênio Galvão, por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor. Tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor", disse.

Cuidados pós-cirurgia

Conforme boletim médico, a programação de cuidados de Ary Mirelle inclui:

Manutenção do tratamento com progesterona;

Repouso relativo;

Monitoramento rigoroso nas próximas 48 horas para avaliar a ausência de sangramento ou contrações.

Na manhã desta sexta-feira (10), Ary Mirelle voltou para casa com João Gomes. O cantor adiou apresentações e até lançamento de repertório para ficar ao lado da esposa.