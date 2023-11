Saiba como será o tratamento de Ary Mirelle após realizar cirurgia de cerclagem

Ary Mirelle, companheira do cantor João Gomes, foi diagnosticada com incompetência istmo cervical com 21 semanas de gestação — uma alteração no colo uterino que causa riscos de parto prematuro. Nessa quinta-feira (9), ela precisou passar por uma cerclagem de emergência. Nas próximas 48 horas, ela precisará passar por uma série de cuidados especiais.

Na intervenção cirúrgica, o médico dá um ou dois pontos com fio cirúrgico para "amarrar" o colo do útero. "O procedimento foi conduzido pelo Dr. Stênio Gaivão, obstetra da paciente, de forma bem-sucedida, sem intercorrências, no dia 9 de novembro de 2023, às 18h30", informou o boletim médico da pernambucana. .

Veja também

Conforme documento, foi realizada uma ultrassonografia "evidenciando que Jorge, apresenta boa vitalidade e líquido normal".

As próximas 48 horas

Conforme boletim médico, a programação de cuidados de Ary Mirelle inclui:

Manutenção do tratamento com progesterona,

Repouso relativo

Monitoramento rigoroso nas próximas 48 horas para avaliar a ausência de sangramento ou contrações

Na manhã desta sexta-feira (10), Ary Mirelle voltou para casa com João Gomes. O cantor adiou apresentações e até lançamento de repertório para ficar ao lado da amada.

No Instagram, a pernambucana chegou a relatar o que sentiu após a cirurgia. "Ontem ainda fiquei tendo umas contações e sentindo dor. Tive que tomar uns remédios e consegui dormir tranquila. Acordei melhor, pedindo a Deus que não volte".