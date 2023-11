Ary Mirelle passa por cirurgia, e João Gomes tranquiliza fãs: 'deu certo, graças a Deus'

A influenciadora digital Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, passou por uma cirurgia de cerclagem de emergência nesta quinta-feira (9). Por meio das redes sociais, o pernambucano tranquilizou os fãs, afirmando que ocorreu tudo bem no procedimento cirúrgico e que agora Ary precisa de descanso.

"Deu certo, graças a Deus. Tenho que ficar aqui 24 horas. E agora é repousar", comemorou o artista nos Stories do Instagram. "Eu vou ter que ficar por aqui agora, turma. Porque ela ainda pode sentir contrações e ter sangramento. Mas deu certo amarrar o colo do útero", explicou João na legenda da publicação.

Nas redes sociais, no mês de outubro, a influencer chegou a relatar que o colo do útero estava baixo e, com isso, necessitaria de um grande repouso.

Ainda no vídeo, o cantor disse que irá acompanhar a esposa enquanto ela estiver internada por conta dos riscos da gestação, que já está na reta final.

"Ela só vai poder beber água 8 horas e 10 horas comer, estou seguindo a mesma coisa que ela, pra ela não ficar só. Foi só a primeira parte, 24 horas aqui com você, minha gostosa", declarou João para Ary. "O maior prazer é cuidar dela", completou.

Ary Mirelle comenta o procedimento

Ary Mirelle está grávida de 27 semanas e utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para compartilhar o estado de saúde.

"A cirurgia deu certo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigado, Stênio Galvão por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor, tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor", escreveu no Instagram, ao publicar um carrossel de fotos com a equipe médica, a mãe e o namorado, João Gomes.

A influenciadora ainda agradeceu o apoio do cantor. "Obrigada, meu amor, João Gomes, por não ter soltado minha mão e por não ter parado de falar 1 segundo. Eu e Jorge te amamos, você já é um paizão", disse.

Ary compartilhou ainda alguns momentos no quarto enquanto se recupera do procedimento. "Ainda tô sem sentir as pernas. Preciso ficar na observação porque posso sentir contração e ter sangramento", escreveu nos stories do Instagram.

Show adiado

O artista aproveitou o momento para informar aos fãs que um show que seria realizado na cidade de São Bernardo terá de ser adiado. "Minha equipe vai deixar tudo no grau pra gente se encontrar numa próxima oportunidade". Ele ainda citou que um CD, que também estava previsto para hoje, será adiado. "Desde já grato pela compreensão", afirmou ele.

Como é feita cerclagem?

A médica ginecologista obstetra Luiza de Marilac explica que a cerclagem é indicada para as gestantes diagnosticadas com Incompetência Istmocervical — uma alteração no colo uterino que causa riscos de parto prematuro por dilatação precoce ou aborto espontâneo. No procedimento cirúrgico, o médico dá um ou dois pontos com fio cirúrgico para "amarrar" o colo do útero.

Conforme Luiza de Marilac, a prevenção é fazer o diagnóstico cedo, normalmente com 13 a 14 semanas, e fazer a cerclagem.

Luiza de Marilac Médica ginecologista obstetra "É simplesmente dar um ponto, com um determinado tipo de fio, prendendo o colo do útero. Você dá um ponto fechando que ajuda a fortalecer esse colo para não se abrir com o peso do bebê. É uma gravidez de alto risco. A mãe precisa ficar de repouso, pois qualquer esforço pode romper bolsa e até formar água antes do tempo

Ainda segundo a especialista, não existem riscos para mãe, mas sim ao bebê. "A parte muscular, que fica ao redor do colo do útero, não sustenta. Quando a criança começa a pesar, ele abre. Não existe risco pra mãe, o problema é para o bebê. Quando tem incompetência Istmocervical, é difícil manter a gravidez. A primeira vez, na primeira gestação, geralmente consegue ir de cinco a seis meses e a criança nasce prematura. Geralmente, nasce com uma prematuridade muito grande que não há como sobreviver".