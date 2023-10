João Gomes e Ary Mirelle divulgam fotos de ensaio de gestação; veja imagens

O casal Ary Mirelle e João Gomes divulgou aos seguidores, nesse fim de semana, um ensaio fotográfico da gestação do primeiro filho — já chamado de Jorge. Os futuros papais foram fotografados em um complexo de chalés, em Petrolina (PE).

Lúcia Vêrice, fotógrafa especializada em ensaios de gestantes, foi responsável pela produção das imagens.

Veja fotos:

"Deus tem sido tão bom com nós dois. Agora somos uma família completa, eu amo vocês", escreveu o casal na publicação compartilhada no Instagram.

Previsão de nascimento

A expectativa dos papais é que o pequeno Jorge venha ao mundo em fevereiro de 2024.

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle anunciaram a gravidez do primeiro herdeiro em junho deste ano.

O casal está junto desde dezembro de 2022. Eles chegaram a terminar, mas voltaram o namoro depois de menos de um mês do anúncio do fim do relacionamento, em 13 de abril.