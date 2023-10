Anitta curte o sol durante estadia no Ceará e posta: “Ai que delícia o verão”

A cantora Anitta postou, neste sábado (28), nas redes sociais, algumas imagens e vídeos curtindo o sol no Ceará. A estrela carioca pousou, em território cearense, nesta semana para participar da gravação do novo DVD do grupo de pagode Menos é Mais.

“Ai que delícia o verão”, escreveu ela na legenda do post. Alguns fãs e artistas aproveitaram para elogiar a artista nos comentários do post. “Tá em casa minha patroaaa!!”, escreveu o cantor Xand Avião. “A maior que temos no planeta Terra”, escreveu uma fã da cantora.

Nas imagens publicadas por ela é possível vê a cantora jogando bola na praia e aproveitando a estadia em uma casa na Praia da Taíba, na região metropolitana de Fortaleza. Além dela, o local já hospedou as cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury.

SEMANA NA TERRA DA LUZ

A cantora, que foi uma das convidadas para participar da gravação do novo DVD do grupo de pagode Menos é Mais, desembarcou no Ceará no início da semana. Além da participação de Anitta, o novo álbum do grupo de pagode, intitulado “Virado no Pagode”, contou com a participação da cantora Luisa Sonza e do cantor Xand Avião.

Anitta gravou, na madrugada da última quinta-feira (26), com o grupo as músicas “Um Por Cento” e “Ficadinha”. Já Luísa Sonza entregou grande interpretação da canção “Memória”.

Mas o período da cantora na “Terra da Luz” duraria mais tempo. Na quarta-feira (25), a organização do Aviões Fantasy 2023 anunciou que a cantora carioca estará na festa, que acontece na noite deste sábado (28) na Arena Castelão.

O evento, considerado a principal festa a fantasia do País, irá para a sexta edição com o tema Halloween.