Xand Avião se veste de Chucky para divulgar Aviões Fantasy e faz surpresa para fãs em Fortaleza

O cantor Xand Avião chamou atenção de motoristas e moradores da avenida Beira Mar, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (26). Em uma ação de divulgação do Aviões Fantasy, o forrozeiro se fantasiou do personagem Chucky. Em um típico "Trenzinho da alegria", ele cantou para o público que caminhava na orla.

Isabela Temoteo, influenciadora e esposa do cantor, também esteve na ação. Ela se fantasiou de Noiva do Chucky.

Veja o cantor na avenida Beira Mar:

O Aviões Fantasy acontece neste sábado (28), no estacionamento da Arena Castelão.

Holloween é o tema da festa

Os fãs do cantor Xand Avião podem se preparar para um universo cinematográfico e também voltado ao folclore brasileiro na nova edição do Aviões Fantasy. Em 2023, a festa ganha a temática "Halloween" e o público poderá conferir diferentes cenários com interações.

As ambientações dos filmes de Tim Burton, Alfred Hitchcock, entre outros nomes, serão usadas como inspiração para o evento. A festa terá a cultura folclórica brasileira destacada por meio dos personagens como curupira, saci, Iara, cuca e mula sem cabeça.

Atrações do evento:

Anitta (participação especial)

Ivete Sangalo

Jorge e Mateus

Nattan

Zé Cantor

Grande público

Em 2022, o evento reuniu 40 mil pessoas. Conforme levantamento da Vybbe, produtora de Xand Avião, foram gerados 2,8 mil empregos.

Ao todo, foram registrados visitantes de 142 municípios de 15 estados. Ainda segundo o levantamento da produtora, o impacto na economia foi de R$ 12 milhões.

Serviço

Aviões Fantasy - O Holloween

Data: 28 de outubro, no estacionamento da Arena Castelão

Site de vendas e valores ingressos: Brasil Ticket

Censura: 16 anos