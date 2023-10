Luísa Sonza e Anitta gravam DVD do grupo Menos é Mais em Aquiraz, no Ceará; veja vídeo

O grupo de pagode Menos é Mais escolheu a região da Prainha, em Aquiraz, na Grande Fortaleza, para gravar uma nova produção audiovisual. Um DVD foi registrado da madrugada desta quinta-feira (26) com imagens até o amanhecer. Anitta e Luisa Sonza participaram em feats do novo produto da banda.

Intitulado "Virado no Pagode", Duzão, Paulinho, Ramon e Goes apresentaram repertório inédito. O cantor Xand Avião foi outro nome presente em dueto com a banda.

Veja encontro das cantoras:

Anitta e Luísa Sonza gravaram feats já no amanhecer. Nos bastidores, elas chegaram a tirar fotos com alguns dos convidados. E chegaram a ser filmadas juntas posando para fotos.

Veja também

Feats

Anitta gravou com o grupo “Um Por Cento“ e “Ficadinha”. Já Luísa Sonza entregou grande interpretação da canção “Memória”.

O grupo Menos é Mais já soma seis anos de carreira. Em 2020, eles ganharam o mercado musical com o projeto “Churrasquinho do Menos é Mais”.

Anitta fica no Ceará até sábado (28)

A cantora carioca fica no Ceará até sábado (28) para participar do Aviões Fantasy 2023. A organização da festa anunciou, na tarde de quarta-feira (25), que a cantora estará na festa.

Em 2023, o Aviões Fantasy terá como tema o Halloween. O evento ocorre na Arena Castelão e é considerado a principal festa a fantasia do País e já está na sexta edição.