Zé Vaqueiro se pronuncia após críticas por viajar com filho na UTI: 'a gente foi para não endoidar'

Zé Vaqueiro se manifestou, nesta quarta-feira (25), nas redes sociais após ser criticado na web por realizar viagem com a esposa, Ingra Soares, e os outros filhos, para Fernando de Noronha. O filho de três meses do casal segue internado na UTI Neonatal com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 12. O cantor relatou que o filho é acompanhado 24 horas por dia.

"Nosso filho está na UTI neonatal, mas não está sozinho. Esta com outras crianças e equipe médica sendo acompanhado 24 horas por dia. A gente tem horário para visitar ele. Temos horário para visitar por conta do fluxo das outras crianças", explicou.

A ida da família para a ilha em Pernambuco não foi para aproveitar e se divertir. "A gente foi para não endoidar. A gente foi para Fernando de Noronha para que nossos filhos tivessem algum momento que não fosse igual aos que a gente está tendo nos últimos dias, nos últimos meses. Eu, como pai, como marido, ter levado os nossos filhos para ter um momento como esse foi saudável para eles e para nós também, como família", justificou.

O cantor explicou que a família quer receber o filho "da melhor maneira possível". "A gente precisa estar bem. Eu e a minha esposa, por não postarmos quando a gente está triste, angustiado, entre tantas outras coisas que a gente sente no dia a dia, por vocês não saberem também, vocês criticam, vocês julgam, não tiro a razão de vocês", continuou.

Zé Vaqueiro ainda pediu desculpas aos fãs pela viagem em família. "Peço desculpas a vocês por ir. Isso deixa a entender que a gente não pode ter uma vida normal, não podemos ser pessoas normais, tem que ser robôs, viver uma mentira. E é isso. Espero que Deus abençoe a vida de vocês e agradeço todas as orações que vocês fizeram e muitas pessoas que continuam orando", disse.

Entenda o caso do filho de Zé Vaqueiro

O cantor Zé Vaqueiro passou a última semana com a família em Fernando de Noronha (PE). Por conta da viagem, ele vem sendo alvo de críticas nas redes sociais. A situação é motivada pelo fato do pernambucano ter o filho mais novo internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O pequeno Arthur nasceu no dia 26 de julho com uma malformação congênita. Por conta do diagnóstico, ele precisou ser internado.

A última atualização sobre o estado de saúde do bebê foi publicada por Zé Vaqueiro em setembro, no Instagram. "Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo", escreveu o cantor em rede social.

Em Fernando de Noronha, Zé Vaqueiro chegou a publicar foto da chegada em jato particular e de momentos de lazer com a família.

Nas publicações feitas por Ingra, a influenciadora recebeu diversas críticas e chegou a limitar os comentários de algumas postagens.