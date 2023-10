Zé Vaqueiro e Ingra Soares são criticados após viajarem com o filho internado

O cantor Zé Vaqueiro passou a última semana com a família em Fernando de Noronha (PE). Por conta da viagem, ele vem sendo alvo de críticas nas redes sociais. A situação é motivada pelo fato do pernambucano ter o filho mais novo internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O pequeno Arthur nasceu no dia 26 de julho com uma malformação congênita. Por conta do diagnóstico, ele precisou ser internado.

A última atualização sobre o estado de saúde do bebê foi publicada por Zé Vaqueiro em setembro, no Instagram. "Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo", escreveu o cantor em rede social.

Em Fernando de Noronha, Zé Vaqueiro chegou a publicar foto da chegada em jato particular e de momentos de lazer com a família.

Esposa de cantor recebe críticas

Nas publicações feitas por Ingra, a influenciadora recebeu diversas críticas e chegou a limitar os comentários de algumas postagens.

“Ao que parece o outro filho não existe, nunca postou foto com a criança”, escreveu uma internauta. “Ate gostava demais do cantor Zé Vaqueiro, mas fica a expressão de desapego do filhinho numa UTI de hospitalar”, disse outra.

Nesta quarta-feira (25), a influenciadora digital também recebeu felicitações pelo aniversário.

"Obrigada pela saúde, pela força e por sempre me proporcionar dias alegres para que eu não possa esquecer o quanto eu e a minha família somos abençoados", escreveu Ingra Soares.