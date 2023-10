Gustavo Mioto e Ana Castela compartilham momentos românticos na Disney

Após o anúncio de que voltaram a namorar, Gustavo Mioto e Ana Castela seguem no maior clima “love is in the air”. Nessa quinta-feira (25), eles presentearam os fãs com fotos fofas em frente ao castelo da Cinderela, no Magic Kingdom, em Orlando, nos Estados Unidos. Na legenda, a boiadeira derreteu-se: "A vida é bem mais legal com você". O artista, então, replicou: "Você é minha Disney".

Os comentários foram de incentivo à união e ao amor, tanto de famosos quanto de internautas em geral. Mileide Mihaile e Gabi Martins escreveram mensagens iguais: "lindos!". O cantor Murilo Huff deixou um emoji de coração. “Ah [emoji apaixonado]”, escreveu Tata. “Meu casal”, se encantou Alvaro; “Vocês não são vocês sem vocês. Amo muito”, comentou Luan Pereira.

Os fãs dos artistas foram mais efusivos. "Sem condições com eles juntos. São meu abalo emocional", disse uma pessoa. "Não acredito. Estou em surto e muito feliz com essa notícia... são muito fofos. Que Deus abençoe o amor de vcs", escreveu mais um. "A princesa e o príncipe da Disney", falou outro.

Nos stories, a cantora tem aproveitado para compartilhar todos os momentos da viagem. Em um deles, ela brinca com a imagem de Mioto usando uma tiara na cabeça. Ela também mostrou a tradicional parada dos personagens e os fogos de artifício que ocorrem na Disney à noite.

Na última quarta-feira (24), Ana surpreendeu os seguidores ao revelar que ela e o sertanejo reataram o relacionamento há duas semanas. Em um vídeo publicado nos stories, brincou: “O marketing voltou (faz duas semanas)”, escreveu, enquanto beijava o cantor.