Ana Castela anuncia fim do relacionamento com Gustavo Mioto: 'Não somos mais um casal'

A sertaneja Ana Castela, 20, anunciou o fim do relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, 26, na tarde desta segunda-feira (15). Por meio dos stories do Instagram, ela compartilhou um comunicado, no qual afirma que os dois "não estão no mesmo momento".

"Oi galera, em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal", iniciou Ana Castela em rede social.

Para evitar qualquer tipo de rumor nas redes sociais, a cantora ressaltou que "não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento".

Por fim, ela destacou as qualidades de Gustavo Mioto. "O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento"..

Histórico do relacionamento

Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o relacionamento amoroso em junho de 2023, depois de alguns meses juntos. Em setembro, o casal anunciou o primeiro término. Na época, ambos afirmaram que "não foi por falta de amor", justificando que eram tempos e vontades diferentes.

No entanto, exatamente um mês após a separação, Ana Castela surpreendeu os fãs ao revelar que ela e Gustavo haviam se reconciliado. "O marketing voltou há duas semanas", brincou a cantora na ocasião.