Esposa de Zé Vaqueiro comenta evolução no estado de saúde do filho: 'É lindo de ver'

Pelas redes sociais, a esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, deu atualizações sobre o estado de saúde de Arthur, que nasceu com síndrome de Patau em julho do ano passado. Desde então, está internado na UTI.

A novidade é que o pequeno não precisa mais ficar sedado, apenas tomando remédios para infecção.

“Está esperto, muito esperto, é lindo de ver. Acho que está mais perto de ele ir para casa. Ele tinha umas quedas de saturação, na primeira vez Zé e eu ficamos mal porque não sabíamos lidar com isso, é bem difícil ver um bebezinho passando mal”, relatou Ingra em postagem no Instagram.

Síndrome de Patau

A síndrome vivida por Arthur é rara e caraterizada pela existência de um cromossomo 13 a mais. Normalmente, as crianças nascidas com essa condição não sobrevivem mais que uma semana.