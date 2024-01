Afastado dos palcos, Nattan passa por nova bateria de exames e recebe culto em casa

Seguindo à risca recomendações médicas para tratar a voz, o cantor Nattan está afastado dos palcos desde o dia 1º de janeiro — após show de Réveillon realizado no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (8), ele passou por novos exames em casa.

O cearense deu um susto nos fãs no final do mês de dezembro ao ficar sem voz e cancelar shows no Nordeste. Ele foi diagnosticado com um edema nas cordas vocais devido a crises de refluxo. O sintoma teria sido provocado pelo tratamento de uma infecção causada pela bactéria H. Pylori.

Em casa, ao lado dos familiares, Nattan postou nos últimos dias a rotina de alimentação e lazer. Ele mostrou ainda as medicações que vem tomando para cuidar da voz. Com tempo livre, ele também começou um curso de inglês.

Culto com amigos em casa

Nesta segunda, o cearense revelou ter recebido um grupo de amigos para realização de um culto em casa. Em vídeo publicado no Instagram, o cantor ganhou diferentes mensagens de apoio de nomes da música.

"Melhoras a você meu guerreiro… ele te trará de volta com muita mais força", escreveu o pernambucano João Gomes. Nome em alta em shows no Nordeste, Henry Freitas deixou a mensagem: "Deus no comando sempre irmão. Boa recuperação".

Pabllo Vittar e Márcia Fellipe postaram emojis de coração e de graças nos comentários.