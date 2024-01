MC Carol se casa em cerimônia surpresa em Niterói (RJ)

A funkeira MC Carol, de 30 anos, surpreendeu a todos ao publicar, nesta segunda-feira (8), uma série de fotos do casamento surpresa com o ator pornô Cosme Santiago, conhecido como San Bolt, em Niterói (RJ).

A cantora manteve o casório em segredo até o último momento. "Nos conhecemos em 07/01/2023. Nos casamos em 07/01/2024", disse ela na legenda das fotos.

A cerimônia fechada ocorrida na tarde do domingo (7) contou com a presença de convidados seletos, dentre eles a atriz Elisa Lucinda e a cantora Tati Quebra Barraco.

Tati, inclusive, contou que chegou no local marcado sem saber do que se tratava de fato. “MC Carol me chamou pra inauguração da casa dela, cheguei e era o casamento?”, disse a musa do funk em um vídeo publicado no Instagram. “Minha filha casou! Te amo, te desejo um milhão de coisas boas. Sua felicidade me faz bem. Felicidades, filhota”, escreveu Tati em fotos ao lado da amiga.

MC Carol apostou em um vestido de noiva minimalista, e aparece nas imagens segurando um buquê em tons de verde, branco e rosa. Cosme optou por um look off white.

Nas fotos, os dois aparecem em momentos descontraídos. Há também um vídeo onde o casal dança junto.

Nos comentários, amigos famosos da cantora não pouparam felicitações. "Toda felicidade do mundo pra vocês, Deus abençoe essa união e blinde", disse a influenciadora Jojo Todynho. "ahhh que lindo! felicidades", escreveu o ator João Guilherme. "Que venha mais e mais FELICIDADE! Beijos querida!", desejou Regina Casé.