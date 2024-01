Zé Vaqueiro atualiza estado de saúde do filho em internação: 'Deus tem sido maravilhoso'

O pernambucano Zé Vaqueiro, 24, compartilhou foto ao lado do filho caçula Arthur, nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (8). Desde que nasceu, em julho do ano passado, o pequeno está Internado em Fortaleza (CE). Fruto do relacionamento do cantor com Ingra Soares, de 32 anos, o bebê foi diagnosticado com a síndrome de Patau.

"A cada dia que passa, vejo o quanto Deus tem sido maravilhoso, cuidando e abençoando meu amor. Não vejo a hora dele vir para casa! Mas tudo é no tempo de Deus", relatou o cantor em rede social.

Arthur nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 e está internado desde então. A doença genética é caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações congênitas.

Natal no hospital

Em dezembro do ano passado, o cantor Zé Vaqueiro e a influenciadora Ingra Soares postaram momentos ao lado do filho próximo da véspera de Natal, em comemoração cinco meses de vida de Arthur.

"Natal é tempo de vida, de nascimento e esperança. Hoje nosso guerreiro completa 5 meses de vida, é véspera de Natal e viver essa data tão especial dentro de um hospital nos traz emoções diversas que nos fazem refletir sobre o verdadeiro sentido da vida", publicou Zé Vaqueiro em rede social.