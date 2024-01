Matuê participa do 'Ensaios da Anitta' em Fortaleza; veja todos os convidados

O cearense Matuê será uma das atrações do projeto "Ensaios da Anitta", em Fortaleza, no próximo domingo (14). A festa acontece no Marina Park. Além do trap cearense, participam Rogerinho e Felipe Amorim.

Anitta conheceu o trabalho de Matuê em 2021. Ela chegou a exaltar o cearense em rede social após ele e Glória Groove não ganharem estatuetas na edição do Prêmio Multishow da época.

Veja também

"Você e o rap brasileiro estão com tudo, mana. O prêmio do meu coração esse ano vai pra você e Matuê. Meu top 5 dos mais ouvidos esse ano na minha retrospectiva Spotify", ressaltou Anitta em tuíte.

O trapper cearense chegou a retuitar postagem com um emoji de coração. Na época, foi até ventilado a possibilidade de um feat entre os artistas.

Veja o tuíte:

Ensaios com foco nas escolas de samba

Neste ano, as escolas de samba cariocas são tema de toda a maratona carnavalesca da cantora carioca. Desta vez, ela tomou por inspirações os tradicionais desfiles de agremiações do Rio de Janeiro.

Além de Fortaleza, o projeto da cantora foi roteirizado para Salvador, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba.