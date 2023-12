Simone Mendes voltaria a gravar músicas em forró? Cantora responde; assista

A cantora Simone Mendes ficou conhecida no Nordeste, inicialmente, pelo trabalho no forró. Ao lado da irmã Simaria, ela chegou a ser backing vocal do cantor Frank Aguiar. Em seguida, as coleguinhas fizeram trio com o cantor Binha Cardoso na banda Forró do Muído. Um dos questionamentos levantados há anos pelos fãs do gênero nordestino, ao longo da trajetória da coleguinha no sertanejo, é se ela voltaria a cantar o ritmo.

Em entrevista coletiva sobre a gravação do DVD "Cantando Sua História", Simone Mendes respondeu ao questionamento sobre cantar forró dentro do novo projeto.

Veja resposta de cantora:

"Meu trabalho é voltado hoje, totalmente, ao sertanejo. Se eu que tiver que gravar algo nesse sentido, eu faria um novo projeto, exclusivo, só para o forró, mas fazer a mistura, gravar sertanejo, gravar o forró junto... eu não vejo essa junção de colocar dentro do mesmo trabalho", afirmou Simone Mendes.

Ainda na resposta, ela falou até na possibilidade de criar uma turnê especial: "Se eu tiver que gravar o forró, eu vou fazer um projeto específico para o cenário do forró. E, tipo assim, sair com uma turnê só de forró", frisou Simone Mendes.

Legenda: Simone Mendes ao lado do produtor musical Eduardo Pepato Foto: João Lima Neto/SVM

A cantora Simone Mendes reuniu fãs na gravação do DVD "Cantando Sua História", na noite de sábado (16). Em Fortaleza, no espaço de eventos do Colosso, a sertaneja levou 14 músicas inéditas ao público. O destaque ficou para uma letra interpretada no gênero guarânia.

Foi a primeira vez que a coleguinha gravou o estilo genuinamente paraguaio: a canção "Sofrimento na Resposta". A tradicional música sertaneja brasileira, da moda de viola, teve grande influência do ritmo.