Simone Mendes grava 14 músicas inéditas em DVD no Ceará; cantora incluiu gênero guarânia em setlist

A cantora Simone Mendes reuniu fãs na gravação do DVD "Cantando Sua História", na noite de sábado (16). Em Fortaleza (CE), no espaço de eventos do Colosso, a sertaneja levou 14 músicas inéditas ao público. O destaque ficou para uma letra intepretada no gênero guarânia.



Foi a primeira vez que a coleguinha gravou o estilo genuinamente paraguaio: a canção "Sofrimento na Resposta". A tradicional música sertaneja brasileira, da moda de viola, teve grande influência do ritmo.

Assista trechos da gravação:

O estilo musical possui tom baixo e cadência mais lenta. A guarânia foi criada em Assunção pelo músico José Asunción Flores, em 1925.

Composições carregadas de histórias da vida real

Legenda: Simone Mendes ao lado do produtor musical Eduardo Pepato Foto: João Lima Neto/SVM

Letras de sofrência, carregadas de saudades e superação, marcaram o repertório da sertaneja. Sem realizar feats, Simone Mendes apostou — assim como no primeiro álbum da carreira solo — em ter apenas o público como segunda voz.

Com produção musical de Eduardo Pepato, nome que assinava os trabalhos de Marília Mendonça, a baiana explorou o contato com o público durante a gravação do DVD.



Simone Mendes esbanjou simpatia, dançou e conversou com o público durante a troca de três looks entre os intervalos dos blocos musicais

Legenda: Simone Mendes gravou, pela primeira vez, uma música no gênero guarânia Foto: João Lima Neto/SVM

Uma curiosidade da produção audiovisual é que os músicos que atuaram no novo repertório de Simone Mendes são membros de bandas de nomes como Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Luan Santana, Henrique e Juliano. Reunidos por Eduardo Pepato, o projeto musical buscou exaltar ao máximo o gênero sertanejo.

Veja também

Após gravação de DVD, Simone Mendes cantou grandes sucessos da carreira. Os fãs, vindo de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), entre outras cidades, matararam saudade de letras como "São Amores", "Tá Com Medo de Amar É?" e "Palácios e Castelos" — composições que foram hits na época em a sertaneja cantava no Forró do Muído.