Zezé di Camargo nega que demitiu o filho: 'Cuidando de tudo com a Graciele'

Em meio à briga familiar, Zezé di Camargo negou a demissão do filho, Igor Camargo, que trabalhava com ele na área financeira do gerenciamento de carreira do cantor.

No comentário de um post desta quarta-feira (10), uma fã pediu que Zezé devolvesse o emprego de Igor. “Devolve o emprego ao seu filho Igor… Gostamos de vocês unidos”.

O artista logo a respondeu: “Está vendo como vocês falam o que não sabem? O Igor não deixou de trabalhar comigo. Ele está aqui cuidando de tudo junto com a Graciele”, respondeu, se referindo a atual esposa.

A demissão aconteceu em novembro do ano passado, e foi noticiada por Fabíola Reipert. Em seguida, o próprio Igor confirmou por meio de uma publicação no Instagram.

A relação entre pai e filho ficou desgastada após a esposa de Igor, Amabylle, acusar Graciele de ter um perfil fake no Instagram para falar mal de membros da família. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, Graciele admitiu que havia criado o perfil falso, mas que não o usava já muito tempo.

Igor ainda não falou sobre a declaração do pai de que os dois continuam trabalhando juntos.