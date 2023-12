Zilu Godói afirma ter desenvolvido doença por causa de briga entre filho e Graciele Lacerda

Zilu Godói está com um quadro de herpes zoster. As informações foram divulgadas por ela através das redes sociais nesta sexta-feira (15).

A doença, segundo Zilu, foi causada pelas polêmicas familiares envolvendo o filho, Igor Camargo, e Graciele Lacerda, influenciadora digital atual noiva do cantor Zezé Di Camargo.

"Estou meio malzinha, minha herpes zoster atacou. Minha imunidade caiu bastante com toda essa confusão na família, com todas essas notícias, com tudo o que está acontecendo", relatou Zilu.

Casada por 32 anos com Zezé Di Camargo, Zilu acrescentou ainda que cancelou a vinda para o Brasil para passar as festas de fim de ano com a família, o que agravou sua condição. Ela mora atualmente nos Estados Unidos. As informações são do portal Terra.

"Fico de cá sem poder fazer nada, sem poder estar perto dos meus filhos e isso me ataca, fico muito triste. (...) Queria muito estar no Brasil agora para passar o Natal e o Ano Novo com meus filhos, mas com todos esses problemas, acabei resolvendo não ir. Com isso, a imunidade caiu, fiquei mal, tomando uns remédios muito fortes, isso acaba com a minha saúde, fico fraca. Vou ficar na cama. Orem por mim, estou precisando muito de oração", disse.

Entenda o assunto

O imbróglio familiar no qual Zilu se refere envolve Graciele Lacerda, Igor Camargo e a esposa, Amabylle Eiroa. A relação entre o filho e o pai Zezé estaria ainda estremecida após os problemas.

Amabylle desmascarou um perfil fake no Instagram, que estaria supostamente sendo utilizado para atacar membros da família Camargo. A denúncia inclui ainda que a responsabilidade pela conta seja de Graciele.

A noiva de Zezé chegou a negar o assunto, mas voltou atrás no último domingo (10) em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV. Ela assumiu ser dona da conta falsa, porém afirmou que o uso do perfil era para que ela se defendesse de ataques nas redes sociais.

"Não tinha intenção de sacanear ninguém, só queria me defender", declarou a influenciadora. Graciele ainda ressaltou que a conta existe desde 2013 e todos da família sabiam da existência do perfil.

Ela ainda se eximiu de culpa acerca de possíveis ataques contra membros da família Camargo por ressaltar que perdeu o acesso à conta em abril deste ano. Os comentários começaram a partir de junho.

Atualmente, o assunto vem sendo comentado apenas por Igor Camargo. Amabylle Eiroa, por decisão judicial, está proibida de se posicionar publicamente sobre o caso.