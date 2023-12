Amabylle Eiroa apaga postagem em que acusa Graciele Lacerda de ter perfil falso para atacá-la

Nora de Zezé di Camargo, Amabylle Eiroa apagou as publicações que havia feito no Instagram acusando Graciele Lacerda de criar um perfil falso na rede social para atacá-la, assim como Zilu, ex-mulher do músico, e as filhas do sertanejo.

Amabyelle é casada com Igor Camargo, filho caçula de Zezé. Em outubro, ela chegou a procurar uma delegacia especializa em crimes na internet para expor que Graciele seria a dona do perfil falso @prisciladantas568. A arquiteta constatou, por uma perícia em crimes cibernéticos, que o IP do fake vem de uma conta de e-mail que pertence a Graciele.

Legenda: Publicação em que Amabylle Eiroa acusa Graciele Lacerda de criar um perfil falso na rede social para atacá-la Foto: Reprodução/Instagram

Graciele chegou a dizer que era inocente no caso, mas que ainda estava reunido provas para esclarecer os fatos.

No último dia 9 de novembro, a esposa de Zezé chegou a fazer um Stories afirmando “o que estão fazendo com ela é muito grave”.

Em comentários de postagens de pessoas que a pediam uma explicação sobre o ocorrido, Graciele disse que precisava “esperar o processo”. “Preciso esperar o processo para quando eu falar, tiver tudo nas minhas mãos e falar algo concreto. E não pela metade, como fizeram”.

“Se eu tivesse feito eu admitiria com certeza. Mas o problema é que eu não fiz. Esso está sendo buscado. O que fizeram foi aproveitar uma situação que já sabiam e fazer maldades. Mas isso vai para frente”, escreveu ainda ela em outra postagem.

Em meio à confusão, Igor confirmou nas redes sociais que não trabalha mais com o pai. Ele era responsável pela gestão financeira do artista.