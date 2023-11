Graciele Lacerda arremata cachorro por R$ 63 mil em leilão e é detonada na web

A influenciadora Graciele Lacerda, namorada do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, arrematou um cachorro pela quantia de R$ 63 mil em um leilão beneficente para angariar fundos para o Hospital do Câncer Francisco Camargo. O novo bichinho de estimação é um Lulu da Pomerânia, mesma raça do cão da ex de Zezé Di Camargo, Zilu Godoi.

Enquanto o cachorro de Zilu tem o nome de Bilu e está com 10 anos, o animal leiloado é ainda bebê e recebeu a denominação de Chiquinho, uma homenagem a Francisco José de Camargo, "sogro" da famosa, que morreu em 2020, aos 83 anos.

Críticas na rede social X

Após falar do bicho arrematado no leilão, Graci foi detonada pelos internautas, que ficaram perplexos com a quantia gasta pela namorada de Zezé.

Enquanto alguns usuários da rede social X, antigo Twitter, fizeram questão de exibir seus cachorros adotados, outros não perderam a oportunidade de depreciar a influencer. “Seria mais beneficente se adotasse, né vagabun**”, disparou uma internauta.

"Essa grana dá uns dois anos de salário meu. Inacreditável", disse outra pessoa. “Esse povo véi prefere comprar cachorro do que adotar, tantos na rua precisando de carinho e prontos pra dar carinho sem pedir nem 1 real em troca”, analisou um seguidor. “R$ 63 mil a pessoa podia montar um abrigo e atender a vários cachorros, mas o importante é lacrar e aparecer né?”, criticou outro.