Bruna Biancardi confirma fim de relacionamento com Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi anunciou, nesta terça-feira (28), o término do relacionamento com o jogador Neymar, com quem tem uma filha, a pequena Mavie. Por meio dos Stories do Instagram, Bruna pediu que ela deixasse de ser associada ao atleta e deixou claro que manterá uma relação com ele por conta da criança.

"Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", escreveu ela, que nos últimos dias foi questionada sobre novas supostas traições do jogador.

Veja também

"Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", completou no comunicado.

Relacionamento

O casal estava junto desde 2021. Em abril deste ano, anunciaram a espera por Mavie, segunda filha do jogador, que já era pai de Davi Lucca, de 12 anos, com a amiga Carol Dantas.

Em setembro, Neymar foi visto numa boate da Espanha com outras mulheres. Na ocasião, Bruna afirmou, nas redes sociais, estar ciente da gravação e "mais uma vez decepcionada". A influenciadora ponderou, no entanto, que concentraria esforços em dar à luz.

Antes disso, o jogador já havia pedido desculpas públicas à namorada, pelo Instagram, por tê-la traído durante viagem a São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados. "Errei", escreveu o atacante, na ocasião.