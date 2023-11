Bruna Biancardi mostra primeiro banho de banheiro de Mavie e encanta seguidores: ‘perfeitas’

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou o primeiro banho de banheiro de Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar. “Primeiro banho de banheira com a mamãe! Minha vida todinha”, escreveu ela na legenda da imagem, publicada no Instagram, na quarta-feira (22).

Os registros encantaram os seguidores. “Duas princesas”, escreveu a ex-BBB Gabi Martins. “Perfeitas”, elogiou a influenciadora Pétala Barreiros. “Ai, amo dar banho! Aproveita muito”, disse a empresária Shantal Verdelho.

Bruna ainda não falou se continua em um relacionamento com o Neymar. Há alguns dias, conforme o Extra, os dois estão ensaiando uma reconciliação, com a ajuda de amigos. Eles passaram o feriadão juntos com a filha em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.