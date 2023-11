Ana Paula Padrão realiza balanço um mês depois de acidente do marido: ‘O pior já passou’

Exatamente um mês depois do acidente de Gustavo Diament, marido de Ana Paula Padrão, a apresentadora postou, nesta quarta-feira (22), a primeira imagem ao lado do empresário e dizeres repletos de reflexão e sabedoria. "A vida é o que acontece enquanto você faz planos. Foi John Lennon que disse essa frase? Não deu tempo de checar. O fato é que há exatamente um mês, no dia 22 de outubro, todos os nossos planos de futuro próximo se dissolveram e, o mais interessante, é que eles não tinham mesmo nenhuma importância".

Em seguida, acrescentou: “A total insegurança que se instala quando a sua vida, ou a de quem você ama, é ameaçada, foi sendo substituída por uma doce sensação de conforto: estou aqui, sou grata, sou amada e estou tranquila com quem eu sou e o que fiz até aqui. Quando a gente faz planos, um dos riscos que corremos é o de nos tornarmos reféns deles. E quando, ainda que forçosamente, os planos se desfazem, desaparece também a ansiedade em alcançá-los”.

A publicação ainda seguiu, explicitando o que a famosa tem aprendido com os momentos difíceis que vem passando: "Lembrei-me agora de que, numa viagem ao Butão, um monge me disse que o desejo é a fonte de toda frustração. Não, não estou romantizando o sofrimento. O que vivemos foi cruel e doeu. Mas o saldo é infinitamente mais pacífico do que o fato que o gerou. Estou bem, estou feliz e fazendo exatamente o que eu gostaria nesse momento. Estou cuidando das poucas certezas que me sobraram e adorando a sensação de não ter certezas sobrando. Voltei a me equilibrar num eixo que tinha saído do prumo desde a pandemia".

Os comentários do texto surgiram cheios de carinho, apoio e solidariedade ao casal. "Fico muito feliz em ver que tudo está caminhando. O pior já passou", disse uma pessoa. "O hoje é o mais importante, que boas energias e vibrações cheguem até vocês", desejou outro. "Pequenas alegrias. As grandes alegrias. É isso, Ana! Muito feliz em ver o Gus se recuperando e com todas as descobertas que esse processo (mesmo que dolorido) trouxe", escreveu outra seguidora.

Recorde

Gustavo Diament foi abordado por dois homens armados enquanto seguia em uma moto, na Rodovia Via Dutra, em 22 de outubro. Ele e Ana Paula tinham passado o fim de semana na Serra da Mantiqueira, e Ana Paula seguia de carro para casa.

Enquanto isso, ao ser perseguido pela dupla de assaltantes, o empresário caiu na vala próxima à pista. O executivo ficou internado por dez dias e recebeu alta para seguir a recuperação em casa. Ele quebrou a bacia, duas escápulas e duas vértebras.