Após brigar com produtora de ‘Dona Beija’, Bianca Bin é afastada das gravações, diz colunista

O clima anda tenso nos bastidores do remake de "Dona Beija", com trama original de 1986. A nova novela, a cargo da HBO Max, acaba de perder a atriz que viveria uma das antagonistas da história. Bianca Bin foi afastada depois de desentendimentos com os colegas da empresa responsável pela produção, a Floresta. Ela chegou a gravar muitas cenas como a rival da protagonista, papel interpretado por Grazi Massafera.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (22), o clima nos bastidores não estava muito bom, com atores reclamando de mudanças nas cenas feitas em cima da hora. Bin exigiu poder ver a ordem do que ia gravar, a cada dia, e, diante da negativa, brigou feio com os responsáveis. Outro ponto de estresse foi o fato de a maioria das sequências serem feitas apenas por uma vez, sem chance de regravação.

Procurada pela reportagem, a assessoria da HBO Max desconversou e respondeu em nota: "A atriz Bianca Bin permanece no elenco da novela 'Dona Beija'. Ela não está gravando esta semana, mas em breve retomará às gravações".

A trama, dirigida pelo português Hugo de Sousa, traz Grazi Massafera em um triângulo amoroso com David Junior e André Luiz Miranda. Roberto Bontempo e Deborah Evelyn serã os os vilões da novela. Otavio Muller e Kelzy Ecard farão os pais da personagem de Catharina Caiado e terão um neto, interpretado por Paulo Mendes. Bukassa Kabengele, Thalma de Freitas, Luciano Quirino, Gabriel Godoy e Erika Januza também estão no remake. A estreia está prevista para 2024.