Rachel Sheherazade defende Lucas Souza após ele desistir de ‘A Fazenda’: ‘Ele era um dos favoritos’

Sempre atenta a tudo o que ocorre em "A Fazenda 15" após a sua expulsão, Rachel Sheherazade mandou um recado para Lucas Souza, que não aguentou a pressão e desistiu do reality na última quarta-feira (22).

A jornalista fez uma sequência de 'Stories' no Instagram, na madrugada desta quinta-feira (23), comentando a trajetória do antigo aliado na atração e se disse "muito triste" com a desistência. Rachel afirmou que Lucas era um dos favoritos para levar o prêmio final para casa.

"Estou muito triste, primeiro que ele era um dos favoritos ao prêmio. Ele não sabia, mas a gente sabia o quanto ele estava perto de conquistar o prêmio. Acho que ele realmente chegou ao limite, e todo mundo tem o seu. A gente não pode julgar a atitude do Lucas como covarde. Pelo contrário, foi um gigante de bravura, gentileza e lealdade com os seus.... ele conseguiu mostrar um Lucas que as pessoas e a mídia não conheciam", defendeu a âncora. Segundo ela, o ex-peão entrou na competição com dois objetivos: faturar o prêmio e reconstruir sua imagem após as polêmicas de seu casamento com Jojo Todynho.

A jornalista também postou uma imagem, abraçando o ex-integrante, com os dizeres: "O Lucas, antes cancelado, sai do espetáculo gigante, aplaudido de pé por aqueles que passaram a amá-lo independente das polêmicas. Voa Luquinhas". Nos comentários da publicação, as mensagens, no geral, foram de apoio. "Uma única frase que define vocês dois: “Nem sempre o verdadeiro vencedor é o que venceu a luta; mas sim, aquele que lutou com dignidade!”", disse uma pessoa. "Dinheiro não é tudo, vai ganhar muito mais aqui. Fora, ele hj é abraçado pelo Brasil. Ele mostrou quem é ele", comentou outra seguidora. "Lucas, sua saída me deixou de coração partido", escreveu mais uma.

Veja também

Alguns internautas, inclusive, defenderam Lucas nos comentários do post, sobre a relação dele com Todynho. Lembrando que, recentemente, ele foi acusado pela ex-mulher de trocar mensagens com outros homens, quando os dois eram casados, e que este, segundo a artista, foi o motivo principal do término da relação. A famosa fez a acusação na última terça-feira (21).