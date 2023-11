Jojo Todynho diz que casamento com Lucas Souza acabou após ela ver conversas dele com outros homens

Jojo Todynho fez um desabafo nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (21), sobre os ataques que têm sofrido de fãs do ex-marido, Lucas Souza, que está no reality show "A Fazenda", da RecordTV. "Se eu abrir a boca para falar o real motivo de ter me separado, vocês vão ficar chocados. Acordem para a vida", criticou ela.

Nos 'Stories', a funkeira revelou que o casamento com o peão terminou porque ela "pegou conversas" dele com outros homens. "E quando contei isso para ele, quando fui questionar, ele se descontrolou, como ele fez ontem, com o [Cezar] Black, e falou que ia me colocar de homofóbica na Internet. Aí eu fiquei com medo. Foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar", compartilhou.

Além disso, Jojo afirmou que o ex também tentou usar a mãe dela para desmoralizá-la. "Ele sabe que tenho meus problemas pessoais com a minha mãe", disse.

"Minha história acabou quando eu assinei o divórcio e joguei fogo no álbum. Não joguei no lixo, taquei fogo. Porque a história acabou, é história acabada. Ano que vem, será que vai entrar o ex da Patrícia Ramos lá? Será que vai entrar o ex da Ana Hickmann lá e vocês vão colocá-los como injustiçados? Acorda", concluiu.

Veja também

Jojo quer Jaquelline como vencedora de 'A Fazenda'

No desabafo, a cantora opinou ainda que "a única pessoa que merece ganhar esse reality [A Fazenda] é a Jaquelline. Que, assim, como eu já fui, está sendo usada e vocês estão caindo nesse teatro", disparou.