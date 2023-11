Jojo Todynho rebate críticas em foto sobre resultado da bariátrica

A cantora Jojo Todynho rebateu críticas de seguidores do Instagram que alegam que ela ainda não emagreceu, mesmo tendo se submetido a uma cirurgia bariátrica, em agosto. A artista já falou publicamente que perdeu 30kg desde então.

“Acho que do 88kg, passou para o 87,9”, escreveu uma pessoa. A cantora respondeu: “Igual sua língua, que ao invés de ficar na boca, arrasta pelo chão lambendo m**da”.

“Aparentemente tem lipedema nas coxas. Tem que fazer tratamento específico. Geralmente é confundido com obesidade, mas não é”, publicou outra pessoa. Jojo novamente deu uma resposta atravessada: “Lipedema deve está na sua língua”.

“Que dia a bariátrica vai começar a fazer efeito? Se não seguir a dieta vai adiantar de nada”, postou outro seguidor.

Os comentários têm sido publicadas nas últimas imagens postada pela cantora. No entanto, ela não se intimida. Nesta sexta-feira (3), a artista publicou uma foto com um look todo preto, sem alças e colado ao corpo, exibindo orgulhosa o resultado do procedimento.