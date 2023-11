Sheron Menezzes desabafa sobre risco sofrido após assalto: 'renasci'

A atriz Sheron Menezzes revelou, em um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (3), que sofreu um assalto à mão armada há dois dias. Durante a ação dos criminosos, a artista disse que se machucou e quase foi atropelada por um ônibus. Apesar do susto, Sheron afirmou ter "a consciência de que viveu um milagre".

"Um carro fechou o meu, na pista da esquerda, e desceram quatro homens fortemente armados, querendo roubar o carro e levar as coisas", iniciou o relato. "E, enquanto eu estava descendo do carro, um ônibus, a mais de 80 km/h, bateu na traseira do meu carro, enquanto eu estava sendo assaltada. E aí é que vem... Esse motorista não viu o que estava acontecendo, não viu o carro parado na rua. Eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do que poderia ter acontecido", continuou.

De acordo com o relato da atriz, os assaltantes pediram seus pertences, mas não chegaram a atirar e conseguiram fugir.

"Ele gritava muito que queria meu celular, arrancou a aliança da minha mão. [...] Não dispararam nenhum tiro, conseguiram fugir. E esse ônibus não passou por cima de mim na via... Por uns instantes falei: 'Meu Deus, tanta coisa poderia ter acontecido'", disse.

Após o trauma do assalto, Sheron diz que se sente renascida e pronta para viver novas oportunidades com a família.

"Estou em casa, com a minha família e estou bem. E estou feliz de estar aqui. Então, queria dividir com vocês esse grande milagre que aconteceu aqui. Eu realmente me sinto renascida, como se eu tivesse dois aniversários, uma nova oportunidade de fazer melhor e repensar as coisas que são importantes para mim. [...] E já que tive essa oportunidade, vou viver a vida bem vivida", afirmou

A atriz também escreveu um desabafo na legenda do vídeo. "Recebi dois milagres! Renasci. Aprendi ainda mais o valor de cada momento. Tô aqui, tô viva! Tô feliz! E espero que esse vídeo chegue até você como um lembrete de que nossa vida é tão valiosa e cada momento com quem a gente ama precisa ser celebrado. Gratidão a Deus, aos orixás e ao universo".