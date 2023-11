Após Pantanal, Gabriel Sater e o pai Almir Sater devem repetir parceria em nova novela

Os cantores Gabriel e Almir Sater devem contracenar juntos novamente em uma novela. A informação foi divulgada pela jornalista Tati Machado, apresentadora do programa "Encontro com Patrícia Poeta", em entrevista com o sertanejo exibida nesta sexta-feira (3).

Eles fizeram sucesso na novela "Pantanal", em que apareceram pela primeira vez juntos em um projeto da teledramaturgia.

Em tom de brincadeira e sem confirmar qual seria a produção, Gabriel respondeu: "Estou torcendo, tomara que role. Eu e meu pai estamos com várias ligações, na novela 'Pantanal', indicados na mesma categoria do Grammy, finalmente gravamos uma música juntos... Se o futuro abençoar mais uma vez, né? Tomara!".

Em 'Pantanal', eles emocionaram diferentes gerações de noveleiros logo na primeira cena juntos, quando Eugênio e Trindade surgiram tocando viola.

Veja também

Ainda na conversa, Gabriel comentou sobre disputar o Grammy com o pai na categoria "Melhor Álbum de Músicas de Raízes em Língua Portuguesa".

"Amo meu pai, cresci inspirado na obra dele. Se pudesse ganhar os dois, ia ser demais. Meu pai já ganhou dois Grammys com o Renato Teixeira. Se o universo olhar mais para o filho que está precisando crescer na carreira, construir uma casa...", brincou o cantor.