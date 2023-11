Filho de Angélica e Luciano Huck completa 16 anos e pais publicam homenagens

Benício, filho de Angélica e Luciano Huck, completou 16 anos nesta sexta-feira (3) e ganhou homenagens dos pais famosos nas redes sociais.

Em seu post, Luciano enalteceu as qualidades do filho: “Nosso carioca da gema, um delicioso blend de praia, Maracanã, jiu-jítsu, Flamengo e samba, meu parceiro para qualquer parada. O menino econômico nos sorrisos, mas capaz das gargalhadas mais deliciosas do mundo - puxou a mãe - inteligente, gente fina, amigo dos amigos e super responsável. Parabéns, Beni. Te amo mais que batata-frita. E celebro seu dia compartilhando este registro que adoro; eu e você nas águas do Rio Oiapoque no extremo norte do Brasil. Selva”, escreveu o apresentador.

“Meu Beni. Meu menino de energia e amor! Vivemos tantas aventuras juntos, meu filho. Que venham muitas outras do jeito que você gosta. Te amo muito! Vou estar sempre aqui te cuidando, admirando e vibrando por suas conquistas. Seja feliz, meu amor. Hoje e sempre”, publicou Angélica.

Os apresentadores ainda são pais de Joaquim, de 18 anos, e Eva, de 11.