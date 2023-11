Mulher denuncia vocalista do Aerosmith por agressão sexual e diz que usa remédios até hoje

O vocalista da banda Aerosmith, Steven Tyler, voltou a ser assunto por denúncia de agressão sexual. Agora, a vítima é uma mulher que afirma ter sido vítima na adolescência, nos anos 1970, nos Estados Unidos. Segundo informações do TMZ dessa quinta-feira (2), a vítima diz que usa medicação até hoje para lidar com “lesões físicas de longo prazo” devido ao trauma.

Segundo documentos obtidos pelo TMZ, eles se conheceram através de um amigo em comum.

Ela está processando o vocalista do Aerosmith por danos, mas os documentos afirmam que o roqueiro cometeu “pelo menos uma contravenção ou crime” - isso, segundo o TMZ, poderia levar a um caso criminal, já que não há prazo de prescrição para certos tipos de crimes de agressão sexual pela lei estadual de Nova York.

O relato da mulher aponta que ela estava andando com o cantor e um grupo de amigos na Sexta Avenida, em Nova York, quando a violência aconteceu. Jeanne, que é ex-modelo, alega que Tyler a agarrou, a empurrou para dentro de uma cabine telefônica, enquanto a beijava e apalpava seu corpo, e a prendeu contra a parede simulando movimentos sexuais.

Outro caso

Esta, porém, não é a primeira vez que o cantor é apontado como agressor de uma mulher. No ano passado, o artista foi acusado de assédio sexual pela ex-namorada, Julia Holcomb. Ela afirmou que teve um relacionamento com ele também nos anos 1970, quando tinha 16 anos e Tyler, 25. Em processo movido pela ex, o cantor convenceu a mãe dela a colocá-la sob sua tutela, o que permitiria que os dois morassem juntos. Depois disso, ambos teriam mantido um relacionamento por mais três anos.

Holcomb ainda afirma que Tyler "coagiu e persuadiu [Holcomb] a acreditar que este era um 'caso de amor romântico, forçando-a realizar um aborto aos 17 anos'". Apesar da tutela de Holcomb exigir que o vocalista do Aerosmith fornecesse a ela cuidados médicos adequados, Tyler “não cumpriu significativamente essas promessas e, em vez disso, continuou a viajar, agredir e fornecer álcool e drogas” para a então namorada.