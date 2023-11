Ex-funkeira, cantora Tati Zaqui lança música gospel

A ex-"A Fazenda" Tati Zaqui lançou nesta sexta-feira (3), nas plataformas digitais, uma nova música, “Me Guia”. A artista, que ficou conhecida no funk, agora aposta no gospel.

“Imatura demais para compreender. Ansiosa demais e eu nem sei pra que. Aquieta e trás paz, Pai de todo meu ser [...] Jesus vem pra me salvar, me capacita pra me preparar”, diz parte da letra da canção.

Nos comentários, famosos apoiaram a nova fase da carreira de Tati. “É incrível ver o que Deus está fazendo na sua vida”, publicou Mirela Janis. “Deus abençoe”, escreveu André Marinho.

Tati ficou famosa por músicas como “Surra Bem Dada" e "Parara Tibum”. Ela também costumava posar nas redes sociais com lingerie e convidava os seguidores para consumir seu conteúdo em plataformas adultas. A artista ainda participou do reality show “A Fazenda 14”, onde se envolveu com o ator Thomaz Costa e o denunciou por agressões e ameaças.