Veja o que se sabe até agora sobre acusações de agressão entre Thomaz Costa e Tati Zaqui

A cantora Tati Zaqui denunciou, na última quinta-feira (18), agressões físicas e ameaças que teria sofrido do ex-namorado, o ator Thomaz Costa. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e passou a ser investigado.

Os dois se conheceram durante o reality 'A Fazenda 14' e começaram a namorar em outubro de 2022. O relacionamento teve diversas idas e vindas. Em 3 de maio, Tati confirmou o término do namoro.

A cantora registrou boletim de ocorrência (B.O) contra Thomaz na Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, em São Paulo. Ela denunciou o ex-namorado por ameaça, lesão corporal, violência doméstica e psicológica, e dano ao patrimônio.

Na denúncia, Tati afirma que enfrentou agressões físicas, episódios de ciúmes e ofensas verbais durante o relacionamento com Thomaz. se. Ela ainda alega que o ator começou a apresentar comportamento agressivo em novembro, segundo informações do portal g1.

Ainda segundo a denúncia, Thomaz ameaçou a cantora com uma faca, mordeu a perna dela e tinha costume quebrar objetos e tapar a boca dela para conter os gritos.

Medida protetiva

A Justiça concedeu à Tati Zaqui medida protetiva contra Thomaz, segundo nota divulgada pela defesa da artista. A cantora passou por exame de corpo de delito no Instituto Médio Legal de Santo André (SP) para investigar hematomas apresentados.

A decisão judicial proíbe qualquer contato entre os dois e determina que Thomaz mantenha distância de pelo menos 500 metros da ex-namorada.

O boletim de ocorrência também conta com imagens de brigas entre os dois e fotos de hematomas na perna de Tati. O Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o caso, apontando que esse tipo de processo corre em segredo de justiça.

Thomaz nega acusações

Thomaz negou, na noite de sexta-feira (19), as acusações feitas por Tati. Em vídeo publicado em seu perfil do Instagram, o ator disse que soube da denúncia pela internet.

"O que eu tenho para provar eu vou provar sim, na justiça, com o maior prazer, eu tenho fotos e vídeos também, mas não quero expor isso, não é a minha intenção. Eu fui vítima sim de um relacionamento abusivo! Vou provar para vocês que homens sofrem relacionamentos abusivos também”, afirmou.

O artista afirma que é ele a vítima do 'relacionamento abusivo' e afirma que os hematomas apresentados por Tati Zaqui foram provocados por ela.

"Essas marcas que ela mostrou para vocês são marcas provocadas por ela mesma ao tentar me agredir, vindo para cima de mim me chutando e machucava a perna. Sobre o vídeo que ela tá mostrando enfim, não vou comentar mais detalhes, é ela tentando colocar gente dentro da minha casa para me tirar de lá com todas as minhas coisas", finalizou.