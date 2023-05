Xamã se pronuncia pela 1ª vez após acusações de mãe de sua filha

O rapper Xamã usou o Instagram, na sexta-feira (19), para se pronunciar pela primeira vez após a influenciadora Renata Gutierrez, mãe de sua filha, tornar público que o artista está movendo um processo para que ela não cite mais o nome dele publicamente.

Ele justificou que não gosta de exposição e que prefere resolver “tudo pelo jurídico”. "Por conta das últimas notícias, decidi falar o que está acontecendo. As visitas às minhas filhas eram marcadas informalmente, o que não estava dando certo. Entrei com um pedido judicial de regularização de visitas pra que isso não fique mais no boca a boca e eu possa ter datas pra ver ela do jeito certo”, começou ele.

“Eu e a Renata nunca tivemos um relacionamento, infelizmente não tenho uma boa relação com ela, que não deixa eu ter acesso a minha filha se ela não estiver presente. Nem eu ou outra pessoa da família podemos ter acesso à criança sem a Renata presente. Não quero silenciar ninguém, respeito muito a Renata. Só não quero ver as minhas filhas expostas na mídia dessa forma, porque eu mesmo não sou de fazer isso nas minhas redes. Minhas duas filhas estão com a cara estampada em vários sites, eu não quero e não gosto desse tipo de exposição, além de também querer que a privacidade das meninas sejam mantidas. Sei que o pagamento da pensão é minha obrigação e, como a Renata mesmo falou, não há e nunca houve nenhuma pendência em relação a isso”.

Legenda: Rapper utilizou os stories para se pronunciar Foto: Reprodução/redes sociais

“Eu quero resolver tudo isso, mas pelo jurídico, porque do jeito que vínhamos tentando antes, não rolava. Então deixei com meus advogados para conseguirem ajustar tudo de forma legal diretamente com os advogados dela também. Quero construir uma relação com a minha filha, independente do tipo de relação que eu tenha com a mãe dela”, concluiu ele.