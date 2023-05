Mãe da filha de Xamã diz que ele moverá ação judicial contra ela

No início do mês de maio, a influenciadora digital Renata Gutierrez, mãe da filha do cantor Xamã, relatou em um post no Instagram que o artista não era presente na vida da criança, que se chama Hanna. Em nova postagem, na quinta-feira (18), ela revelou que o rapper está movendo um processo contra ela para que a influenciadora não cite mais o nome dele publicamente.

Foto: reprodução/Instagram

“Quando a gente pensa que já conheceu o pior de alguém, calma que você ainda pode ser surpreendido. Depois do meu desabafo aqui, de tudo que vivi nesses quase dois anos, de ter me exposto publicamente porque estava esgotada de tentar pacificamente resolver essas questões com o pai da minha filha…”, iniciou ela.

Foto: reprodução/Instagram

“Fui notificada há dois dias de uma ação onde o pai da minha filha requer o meu silenciamento. Não procurou saber da filha, não respondeu mais de uma vez minha tentativa de um acordo pacífico. Mas sim com a 'imagem' dele ele se preocupou, ainda não estou amordaçada. Mas hoje se encerra o prazo para que eu me pronuncie a respeito do pedido dele e a minha advogada está trabalhando para tentar impedir que mais uma mulher seja silenciada pelo patriarcado através do judiciário”, disse ela.

Em seu desabafo, Renata relatou que Xamã viu a filha somente 15 vezes desde o seu nascimento. “Infelizmente é isso que ele é: um personagem que só se preocupa com o próprio ego. Eu não queria isso de maneira alguma”, concluiu ela.